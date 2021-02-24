سرقة 2650 مترا من أسلاك الكهرباء وفقدان التغذية على عدد من المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 01:25 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 2650 مترا من أسلاك الكهرباء، وفقدان التغذية على عدد من المناطق.

وقالت الشركة في بيان، إنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 800 متر بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة أسلاك كهرباء مسافة 1200 متر بدائرة توزيع جنوب زليتن، كما تم سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 200 متر و450 متر أسلاك ضغط عالٍ بدائرة توزيع الحي الصناعي.

ووصفت الشركة هذا العمل بالإجرامي، مؤكدة انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق المذكورة، معبرة عن أسفها من تكرار مثل الحالات وبشكل شبه يومي، رغم مناشدتها عديد المرات كل الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

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