«توحيد المؤسسة العسكرية» في مباحثات المبعوث الأممي مع النمروش

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 01:58 صباحا
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع في طرابلس «سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعم الجهود المستمرة  للجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية.

ووفق البيان، الصادر الخميس، ناقش المبعوث الأممي مع النمروس «الوضع الأمني في البلاد»، و«سبل التعاون نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم الأمم المتحدة لجهود إصلاح قطاع الامن ونزع السلاح والتسريح واعادة الادماج».

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ويوم الخميس، استقال رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي في العاصمة طرابلس، كوبيش رفقة منسق البعثة ريزدون زينينغا، والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، ونقل المكتب الإعلاني للمنفي عن كوبيش «دعم البعثة الفني لضمان نجاح الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري»، مشيرًا إلى أن العمل «سيكون مستمرا ومشتركا للوصول إلى الانتخابات وتحقيق جميع الاستحقاقات المطلوبة».

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