بعد لقاء القبة.. كوبيش يبحث «منح الثقة» مع أعضاء النواب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 01:50 صباحا
المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إن  المبعوث الخاص يان كوبيش عقد اجتماعاً بعد ظهر الخميس مع «كجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب في طرابلس لتبادل وجهات النظر حول سبل المضي قدماً، لاسيما في ما يتعلق بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن».

ونقل بيان صادر عن البعثة الأممية، نشره موقعها الإلكتروني، عن كوبيش قوله لأعضاء مجلس النواب الخميس إن «التصويت بالثقة لن يوفر المظلة الشرعية الضرورية للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة فحسب، بل يرسل أيضاً إشارة قوية على أنها تحظى بدعم كبير من السلطة التشريعية».  حضر اللقاء منسق البعقة الأممية زينينغا، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون.

والأربعاء، التقى كوبيش مجموعة أخرى من أعضاء مجلس النواب من الشرق والغرب والجنوب في القبة. وجاء لقاء كوبيش مع النواب عقب اجتماعه مع رئيس المجلس، المستشار عقيلة، في إطار مباحثاته مع المسؤولين الليبيين والأطراف الفاعلة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت البعثة في بيان أن لقاء كوبيش مع النواب في القبة جاء للاستماع إلى آرائهم حول كيفية المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبيوأضافت أن النواب «أعربوا عن دعمهم القوي لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن». كما أعرب كوبيش عن التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعدة مجلس النواب على أداء واجباته في المرحلة المقبلة.

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