باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته (صور)

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

افتتح وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مقر معهد تدريب الشرطة بمنطقة العزيزية، عقب صيانته أخيرًا، وذلك تزامنًا مع الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وتفقد الوزير رفقة مدير أمن الجفارة ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، وعدد من الضباط وضباط الصف المعهد، المقر، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وشملت الجولة مبنى المحاضرات والرماية وساحة التدريب، وعددا من من المرافق الخدمية للمستهدفين من الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد لتخريج الكوادر الأمنية من مختلف التخصصات.

وأمس الثلاثاء، افتتح باشاغا مكتب الأثر التابع لجهاز المباحث الجنائية، وشهد تقديم عروض استعراضية لكلاب الأثر أوضحت المهام الأمنية، التي تكلف بها من أجل القضاء على الجرائم بأنواعها كافة.

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

باشاغا يفتتح معهد تدريب شرطة العزيزية بعد صيانته، 17 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)