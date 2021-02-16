باشاغا يفتتح مكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية (صور)

من مراسم افتتاح باشاغا باشاغا مكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

افتتح وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مكتب الأثر التابع لجهاز المباحث الجنائية.



وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض استعراضية لكلاب الأثر أوضحت المهام الأمنية، التي يكلفون بها من أجل القضاء على الجرائم بأنواعها كافة، وذلك حسب ما نشرت وزارة الداخلية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- باشاغا يفتتح قسما لـ«كلاب الأثر» بإدارة التحري والتحقيقات بالمنطقة الوسطى



وحضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة للعمليات الأمنية، ومدير أمن طرابلس، ومدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من المسؤولين والضباط وضباط الصف بالوزارة.



وفي مارس الماضي، افتتح باشاغا قسمًا لـ«كلاب الأثر» خلال جولة تفقدية لإدارة التحري والتحقيقات بجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى.

من مراسم افتتاح باشاغا باشاغا مكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

من مراسم افتتاح باشاغا باشاغا مكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

من مراسم افتتاح باشاغا باشاغا مكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

من مراسم افتتاح باشاغا باشاغا مكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

من مراسم افتتاح باشاغا باشاغا مكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

من مراسم افتتاح باشاغا باشاغا مكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)

من مراسم افتتاح باشاغا باشاغا مكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية، 16 فبراير 2021. (داخلية الوفاق)