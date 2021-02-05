السفير البريطاني: السلطة الموقتة الجديدة يجب أن تقدم الدعم لجميع الليبيين قبل تسليم السلطة

السفير البريطاني لدى ⁧‫ليبيا‬⁩، نيكولاس هوبتون. (السفارة البريطانية في ليبيا)

قال السفير ‏البريطاني إلى ليبيا، نكيولاس هوبتون، إن السلطة التنفيذية الجديدة «يجب أن تقدم الدعم لجميع الليبيين، قبل تسليم السلطة إلى حكومة وطنية مُنتخبة، من خلال الانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021».

ورحب هوبتون في تصريح نشرته السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك»: «بالتصويت على السلطة التنفيذية الجديدة من قبل لجنة الحوار اليوم (الجمعة) برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، معربا عن تطلعه «قدما إلى العمل مع السلطة الموقتة»، التي فازت بالتصويت.

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وفازت القائمة الثالثة للمرشح لرئاسة الحكومة عبدالحميد محمد دبيبة، بمناصب السلطة الموقتة بعدما حازت على 39 صوتا أمام القائمة الرابعة التي ضمت فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويترأس محمد يونس المنفي المجلس الرئاسي في القائمة الثالثة مع عضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي للمجلس، ورئاسة عبدالحميد محمد دبيبة للحكومة.

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، السلطة الجديدة إلى ليبيا تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ودعم اتفاق وقف إطلاق النار واللجنة العسكرية المشتركة «5+5».