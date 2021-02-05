وليامز: يتوجب على السلطة الجديدة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 04:58 مساء
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز. (الإنترنت)

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه يتوجب على السلطة الجديدة في ليبيا تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأن تدعم بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك عقب إعلان نتيجة التصويت في جولة الإعادة بين القائمتين الرابعة والثالثة المتنافستين على تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة.

وأضافت وليامز أن «مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة في مدة أقصاها 20 يوما» و«في حال لم تمنح الثقة يعود الأمر لأعضاء الـ75 لمنحها الثقة»، مشددة على أن «السلطة الجديدة يتوجب عليها إطلاق مبادرة مصالحة شاملة».

وطالبت وليامز السلطة التنفيذية الجديدة بالعمل على أن «تدعم بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار ودعم اللجنة العسكرية المشتركة»، لافتة إلى أن «إعادة فتح الطريق الساحلي ستكون أمرا في غاية الأهمية».

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