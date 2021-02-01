الهنقاري يناقش مشكلة توقف علاوة منتسبي «حرس المنشأت» في زيارة للجهاز

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 04:56 مساء
جانب من لقاء رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية مع المستشار بالمجلس الرئاسي فتحي الهنقاري. (الجهاز)

استقبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب، اليوم الإثنين، المستشار بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي الهنقاري، لمناقشة مشاكل توقف العلاوة الحقلية لمنتسبي الجهاز، وغيرها من الأزمات المالية التي يعانون منها.

وقال الجهاز في بيان إن الهنقاري أكد خلال الزيارة أهمية الجهاز في «المحافظة على قوت الليبيين ودعم الاقتصاد الوطني». كما وجه التحية إلى «منتسبي الجهاز ورئيسه على مساعيهم في استمرار عمل المنشآت النفطية ليس بحراسة هذه المنشآت فقط، بل كذلك لدورهم الفعال في وقف الاغلاقات والاعتصامات بالحقول و الصمامات النفطية وخطوط الامتداد».

وتناولت الزيارة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الجهاز وأسبابها وكذلك مناقشة توقف العلاوة الحقلية لمنتسبي الجهاز، فيما قال الهنقاري إنه «لا يوجد قرار رسمي بإيقاف العلاوة الحقلية، كما يتم متابعة الموضوع مع المجلس الرئاسي من خلال رفع مذكرة بهذا الشأن وحل الموضوع».

وأمس الأحد، استقبل جهاز حرس المنشآت النفطية مسؤولين بوزارة المالية في حكومة الوفاق، لمناقشة الأسباب التي أدت إلى إعلان بعض منتسبي الجهاز الاعتصام وكيفية علاج هذه الأزمة، عبر حلول «العلاوة الحقلية والإعاشة والمرتبات وإحالة هذه الحلول إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت».

والأحد الماضي (24 يناير)، أغلق منتسبو الجهاز ميناء الحريقة النفطي بطبرق، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط. وفي أوائل يناير، أوقفت سرية الحريقة بطبرق التابعة للجهاز تصدير النفط من ميناء الحريقة أيضا، اعتراضا على توقف رواتب عناصر السرية منذ أكثر من سنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نص كلمة ستيفاني وليامز أمام ملتقى الحوار السياسي
ليبيا
بريطاني يبلغ 100 عام جمع الملايين للعاملين الصحيين على جبهة كورونا يصاب بالفيروس
دولى
المركز الوطني: أكثر من 1800 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشار ...
ليبيا
برشلونة يثأر ويتقدم على ريال مدريد في «الليغا»
رياضة عالمية
انقلاب بورما.. الجيش يتعهد بإجراء انتخابات والزعيمة تدعو الشعب لعدم القبول
دولى
«بلدي أبوسليم»: وفاة طفلة في مركز عزل جراء إصابتها بـ«كورونا»
ليبيا
مخاوف من خروقات تسبق التصويت على اختيار المرشحين لمهام السلطة التنفيذية الجديدة ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من «كورونا»