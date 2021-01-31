وفاة مدير الصيدلة بمركز مكافحة الأمراض بعد إصابته بفيروس «كورونا»

مدير إدارة الصيدلة بمركز مكافحة الأمراض صلاح الدين مصطفى التريكي، (أرشيفية: المركز)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، وفاة مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالمركز الدكتور صلاح الدين مصطفى التريكي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال المركز إن التريكي توفي «بعد صراع مرير مع فيروس كورونا، وقد كان إنساناً خلوقاً متواضعاً مخلصا لعمله ووطنه، وحظي بحب واحترام الجميع». وتقدم مدير عام المركز والمسؤولون والعاملون فيه بـ«أحر التعازي وأعمق المشاعر الأخوية المخلصة إلى أهل وأسرة وذوي وزملاء الفقيد».

وصباح اليوم، أعلن المركز تسجيل 981 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و1349 حالة شفاء، و35 وفاة.

وارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس منذ ظهور الوباء في مارس الماضي، إلى 118 ألفا و631 حالة، منها 18 ألفا و48 حالة نشطة حتى الآن، و1877 وفاة، بينما تعافى 98 ألفا و706 حالات.

مدير إدارة الصيدلة بمركز مكافحة الأمراض صلاح الدين مصطفى التريكي، (أرشيفية: المركز)