انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 08:03 مساء
عضو اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية 2019-2020، سالمة الكرطال، تتفقد سير الامتحانات في تاجوراء، 9 نوفمبر 2020. (تعليم الوفاق)

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في بلدية تاجوراء.

وبدأت اللجنة الفرعية لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية عملها في أول أيام الامتحانات، بعدما تسلمت مظاريف أوراق الإجابة من رؤساء اللجان بالمقار الامتحانية، حسب ما نشرت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- توضيح من «تعليم الوفاق» بشأن امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي

وأصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم في حكومة الوفاق، أحمد مسعود، في 21 يناير، توضيحًا بشأن امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، وذلك بعد قرار الوزارة قبلها بيوم إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية اعتبارًا من السبت الموافق 23 يناير.

وأكد مسعود، في بيان، تنظيم امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي في موعدها في 24 يناير الجاري، مشددًا على مضي الوزارة في تهيئة المناخ التعليمي المناسب لانطلاق هذه الامتحانات.

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