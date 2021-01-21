توضيح من «تعليم الوفاق» بشأن امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 03:20 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم في حكومة الوفاق، أحمد مسعود، توضيحًا بشأن امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، وذلك بعد قرار الوزارة، الثلاثاء، إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل.

وأكد مسعود في بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك» تنظيم امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي في موعدها في 24 يناير الجاري، مشددًا على مضي الوزارة في تهيئة المناخ التعليمي المناسب لانطلاق هذه الامتحانات.

- «تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من السبت.. واستثناء وحيد
- «تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل العودة المدرسية

وأوضح أن الوزارة تواصل اجتماعاتها مع الجهات المُختصّة لتوفير التجهيزات والترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

وأمس الثلاثاء، قررت وزارة التعليم إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وتأجيل العودة المدرسية إلى السادس من فبراير المقبل، مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة دون تغيير.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة إيقاف الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من السبت الموافق 23 يناير الجاري، وتأجيل عودة الدراسة حتى تاريخ السادس من فبراير المقبل، مع استثناء مؤسسات التعليم العالي فيما يخص إجراء الامتحانات.

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