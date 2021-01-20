«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل العودة المدرسية

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، الأربعاء، إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وتأجيل العودة المدرسية إلى السادس من فبراير المقبل، حتى تتمكن فرق العمل الميداني من تقييم جاهزية جميع المدارس مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة دون تغيير.

جاء ذلك في بيان صادر عن مستشار وزير التعليم ومدير مكتب شؤون الوزارة عبدالفتاح رجب الفاضلي.

وأشار الفاضلي إلى أن القرار جاء بالتشاور مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا»، وحرصًا من الوزارة على ضرورة استكمال جميع المدارس التجهيزات والتحضيرات لاستقبال الطلاب والتلاميذ بما يضمن العودة الآمنة وفق الإطار الوبائي.