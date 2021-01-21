«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من السبت.. واستثناء وحيد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 11:12 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلن مدير إدارة شؤون الجامعات التابع لوزارة التعليم في حكومة الوفاق الدكتور طاهر محمد بن طاهر، إيقاف الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من السبت الموافق 23 يناير الجاري، وتأجيل عودة الدراسة حتى تاريخ السادس من فبراير المقبل.

ويستثنى من هذا القرار، حسب طاهر، مؤسسات التعليم العالي فيما يخص إجراء الامتحانات، مع ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والصحية التي أوصت بها لجنة مكافحة جائحة «كورونا»، وفق التعميم المنشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

وحسب البيان، فيأتي هذا القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا»، وفي ضوء «الوضع الاستثنائي» الذي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار مصلحة وسلامة الطلاب.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة التعليم إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية اعتبارًا من السبت الموافق 23 يناير 2021، وتأجيل العودة المدرسية إلى السادس من فبراير المقبل، حتى تتمكن فرق العمل الميداني من تقييم جاهزية جميع المدارس مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة دون تغيير.

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