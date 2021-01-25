السفارة البريطانية تدعو إلى تسريع الجهود لتنفيذ وقف إطلاق النار والخروج الفوري لـ«المرتزقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 11:05 مساء
السفير البريطاني لدى ⁧‫ليبيا‬⁩، نيكولاس هوبتون. (السفارة البريطانية في ليبيا)

عبرت السفارة البريطانية عن ترحيبها «بالبيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لمناسبة مرور ثلاثة أشهر على اتفاقية وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر»، داعية «جميع الأطراف إلى تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وإعادة فتح الطريق الساحلي».

وتعهدت السفارة في بيان صحفي صادر الإثنين، بمواصلة «دعم اللجنة العسكرية المشتركة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تنفيذ وقف إطلاق النار». وأشادت«بالخطوات المهمة التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة نحو تنفيذ بنود الاتفاق، مثل تبادل المعتقلين تحت إشراف اللجنة المشتركة، واستئناف الرحلات الجوي إلى جميع أنحاء ليبيا، واستئناف إنتاج وتصدير النفط، واقتراح توحيد وإعادة هيكلة جهاز حرس المنشآت النفطية». 

اقرأ أيضا: باشاغا يبحث مع أعضاء اللجنة العسكرية ترتيبات فتح الطريق الساحلي

يشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لم تنشر أية بيانات هذا الأسبوع على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكان آخر بيان منشور على الصفحة في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي. ويوم السبت الماضي انتهت المهلة التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، ويقضي أهم بنوده برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما.

وأعاد بيان السفارة البريطانية التذكير بأن «اتفاق وقف إطلاق النار نص على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر»، مضيفا «على الرغم من أن هذا لم يتحقق بعد، ترحب بريطانيا بالالتزام الحاسم للجنة العسكرية المشتركة بهذا الهدف الأساسي، لتحقيق السلام المستدام في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول
دولى
الديمقراطيون يسلمون لائحة الاتهام ضد ترامب لـ«الشيوخ» وسط انقسام الجمهوريين
دولى
بايدن يسعى لتعزيز الصناعة الأميركية عبر شعار ترامب المفضل
دولى
أحداث ساخنة متعاقبة في تشيلسي تعصف بلامبارد وترشح توخل لخلافته
رياضة عالمية
لقاح «موديرنا» فعال ضد النسختين المتحورتين من «كوفيد-19 »
دولى
أول صورة لسلالة «كورونا» البريطانية
طب وصحة
ليبيا تواجه الكونغو برازافيل أملا في التأهل لربع نهائي الـ«شان»
رياضة محلية
بوتين ينفي اتهام نافالني له بامتلاك قصر فخم
دولى
أميركا تشهد أكبر قوائم انتظار للحصول على وجبات غذائية مدعومة
دولى
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توصية طبية.. ممنوع الكلام في وسائل النقل