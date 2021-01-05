باشاغا يبحث مع أعضاء اللجنة العسكرية ترتيبات فتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 02:13 مساء
اجتماع باشاغا مع أعضاء اللجنة العسكرية، 5 يناير 2021، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ترتيبات فتح الطريق الساحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع في ديوان الوزارة بطرابلس، اليوم الثلاثاء، الذي تناول أيضًا سبل حل المشكلات المصاحبة لإغلاق الطريق، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي، وتجهيزها بكافة الإمكانات التي تحتاجها من دعم حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

يذكر أن مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة التقى ممثلي حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية أمس الإثنين، حيث تناول اللقاء مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

جانب من الحضور في الاجتماع
جانب من الحضور في الاجتماع
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