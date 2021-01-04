رئاسة المجلس الأعلى للدولة تلتقي ممثلي حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة.

اجتماع رئيسة مجلس الدولة مع ممثلي حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة. (المجلس الأعلى للدولة)

التقى مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، ممثلي حكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وحضر اللقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ونائباه الأول، محمد بقي، والثاني صفوان المسوري، ومقرر المجلس سعيد كلا، وممثلو حكومة الوفاق الوطني باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» برئاسة اللواء أحمد أبوشحمة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، كما أحاط ممثلو حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة رئاسة المجلس بآخر المستجدات التي توصلت إليها في المسار العسكري.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس خالد المشري، أطلع من جهته ممثلو حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة على آخر مستجدات الحوار السياسي، مُشدداً على «ضرورة أن يكون هناك تناغم وانسجام بين المسارين السياسي والعسكري».

وأكد المشري «أن المجلس الأعلى للدولة سيقوم بالتواصل مع المجلس الرئاسي والجهات المعنية، لتوفير الدعم بكامل الإمكانات المتاحة للجنة العسكرية لمساعدتها على إنجاز مهامها بالشكل المطلوب».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء خلص إلى «الاتفاق على أن يكون هناك تشاور دائم بين لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة واللجنة المكلفة بالمسار العسكري، للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية، وتُسهم في الاستقرارين الأمني والعسكري بالبلاد، مع الأخذ بالاعتبار الاستعداد الدائم للتصدي لأي غدر من طرف» القوات التابعة للقيادة العامة.

اجتماع رئيسة مجلس الدولة مع ممثلي حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة. (المجلس الأعلى للدولة)

اجتماع رئيسة مجلس الدولة مع ممثلي حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة. (المجلس الأعلى للدولة)