رئاسة المجلس الأعلى للدولة تلتقي ممثلي حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة.

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 07:54 مساء
اجتماع رئيسة مجلس الدولة مع ممثلي حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة. (المجلس الأعلى للدولة)

التقى مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، ممثلي حكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وحضر اللقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ونائباه الأول، محمد بقي، والثاني صفوان المسوري، ومقرر المجلس سعيد كلا، وممثلو حكومة الوفاق الوطني باللجنة العسكرية المشتركة «5+5» برئاسة اللواء أحمد أبوشحمة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد، كما أحاط ممثلو حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة رئاسة المجلس بآخر المستجدات التي توصلت إليها في المسار العسكري.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس خالد المشري، أطلع من جهته ممثلو حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة على آخر مستجدات الحوار السياسي، مُشدداً على «ضرورة أن يكون هناك تناغم وانسجام بين المسارين السياسي والعسكري».

وأكد المشري «أن المجلس الأعلى للدولة سيقوم بالتواصل مع المجلس الرئاسي والجهات المعنية، لتوفير الدعم بكامل الإمكانات المتاحة للجنة العسكرية لمساعدتها على إنجاز مهامها بالشكل المطلوب».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء خلص إلى «الاتفاق على أن يكون هناك تشاور دائم بين لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة واللجنة المكلفة بالمسار العسكري، للوصول إلى نتائج إيجابية تخدم المصلحة الوطنية، وتُسهم في الاستقرارين الأمني والعسكري بالبلاد، مع الأخذ بالاعتبار الاستعداد الدائم للتصدي لأي غدر من طرف» القوات التابعة للقيادة العامة.

اجتماع رئيسة مجلس الدولة مع ممثلي حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة. (المجلس الأعلى للدولة)
اجتماع رئيسة مجلس الدولة مع ممثلي حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة. (المجلس الأعلى للدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» ينصب دي بروين مهاجما جديدا لـ«مانشستر سيتي»
رياضة عالمية
السفينة المحتجزة من الحرس الثوري الإيراني.. تحمل 7 آلاف طن نفط وطاقمها آسيوي
دولى
سواريز ينفجر مع أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
صراع الحصول على لقاح لـ«كورونا» يشتعل.. الدول الغنية تسيطر على أكثر من صنف ...
دولى
«ذاك الذي حكى البحر».. وفاة حكيم الرواية الجزائرية
ثقافة وفن
«واشنطن بوست» تبث تسجيلا لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات.. ...
دولى
ديوان المحاسبة يطلب إعادة النظر في قسط التأمين الطبي على الجهات الصحية العامة
ليبيا
«الرئاسي» يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.. بشرط
ليبيا
المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم
ليبيا
تقرير بريطاني: اعتزام إرسال مراقبين جدد إلى ليبيا أول خطوة أممية ملموسة على ...
ليبيا
هل ينتهي العام 2021 بـ«ليبيا مستقرة»؟
ليبيا
الاتفاقات الهشة تدخل ليبيا بوابة الانتخابات دون سلطة انتقالية جديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «أسترازينيكا ـ أكسفورد»