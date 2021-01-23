عودة أزمة شح الوقود بمحطات مدينة سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 23 يناير 2021, 10:00 مساء
شاحنة نقل وقود. (بلدية سرت)

شهدت محطات الوقود، اليوم السبت، في مدينة سرت كالمعتاد وجود أزمة كبرى في البنزين.

وقال مراسل «بوابة الوسط»، إن أغلبية المحطات التابعة لشركات الراحلة، وليبيا نفط، والشرارة، وخدمات الطرق السريعة، مقفلة، بينما المحطات المفتوحة تشهد ازدحامًا كبيرًا للسيارات.

بلدية سرت تعلن إضافة محطات وقود جديدة

من جانبه قال مشرف محطة الجيزة العسكرية بسرت، إن المحطة وزعت اليوم، وقودًا لأكثر من خمسمئة سيارة، وأن آلية التوزيع حسب الأرقام.

فيما أوضح مراسل «بوابة الوسط»، أن المحطات تطلب رسوم دخول على كل سيارة بقيمة دينارين، وأخرى تطلب ثلاثة دنانير كأجرة للعمالة وسيارات النقل.

فيما تشهد المدينة بيع غالون الوقود، سعة 20 لترًا، بسعر أربعين دينارًا.

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