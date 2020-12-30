بلدية سرت تعلن إضافة محطات وقود جديدة

ناقلات وقود. (بلدية سرت)

أعلن رئيس لجنة الأشراف على توزيع الوقود بالمحطات بسرت التابع للغرفة الأمنية سرت الرائد ابراهيم عيد إضافة 4 محطات وقود أخرى، ليصبح إجمالي عدد المحطات 15 محطة وقود.

ونقلت الصفحة الرسمية لبلدية سرت عن ابراهيم القول إن هذه المحطات هي «رقم 133 عيادة شرق سرت، والخط الزراعى أبوهادى، والراحلة طريق جزيرة الطويلة، و 700 وحدة سكنية».

وأوضح أن تزويد سيارات المواطنين بالوقود سيكون وزيع الوقود بالمحطات في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء. وطمأن رئيس اللجنة كافة المواطنيين أنه لاداعى لعملية الازدحام أمام المحطات.

وأشار إلى أن شحنات الوقود ستتوالى تباعا للمدينة، منوها أنه يجري التعامل بالاجراءات نفسها المعمول به سابقا فيما يتعلق بكتيب الوقود.