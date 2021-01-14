خارطة طريق لأولويات المشاريع النفطية بين «الواحة» و«توتال»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 11:32 مساء
من أعمال ورشة العمل بين شركتي الواحة للنفط و«توتال» الفرنسية في تونس الخميس. (مؤسسة النفط)

اتفقت شركتا الواحة للنفط و«توتال» الفرنسية على «خارطة طريق بأولويات المشاريع والعمل جنبا الى جنب للوصول لهذه المستهدفات»، وفق المؤسسة الوطنية للنفط. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل في تونس اختتمت لأعمالها اليوم الخميس، واستمرت على مدي يومين تحت إشراف مؤسسة النفط، وفق بيان صحفي للمؤسسة.

وناقشت الورشة استراتيجيات التطوير للحقول المكتشفة وغير مطورة (شمال جالو، م ن 98، جالو 3)، وعرضت شركة الواحة الوضع الحالي لهذه المشاريع والخطة المستقبلية للتنفيذ وبطريقة (Fast track )، إذ يتجاوز إنتاج هذه الحقول 200 الف برميل يوميا.

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حضر ورشة العمل عن المؤسسة الوطنية للنفط كل من عضو مجلس الادارة للاستكشاف والانتاج وعضو مجلس الادارة للمالية ورئيس لجنة الملاك والمدراء المختصون، وحضر عن شركة الواحة كل من رئيس لجنة الإدارة ورئيس اللجنة الاستشارية والمدراء المختصين، وعن شركة «توتال» المدير التنفيذي للشركة بليبيا ونائب المدير ومدير تطوير الأعمال والمدراء المختصون.

ونوه بيان المؤسسة، إلى التطرق للإعادة تأهيل حقل الظهرة - الجفرة ومناقشة خطة التطوير المثلى لاعادة هذا الحقل للإنتاج، والوضع الحالي للبنية التحتية للشركة والاحتياجات العاجلة لاعادة تأهيلها، إذ تقول المؤسسة إن خطوط الشحن الرئيسية، محطات الكهرباء والسعة التخزينية بميناء السدرة يجب ان تواكب القدر الانتاجية الحالية للشركة والمشاريع المستقبلة.

واتفق الجانبان على خارطة طريق وفق الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع النفط من نقص في الميزانيات، وتوفير التمويل اللازم لوضع هذه الحقول على الإنتاج والوصول إلى مستهدفات الإنتاج المرجوة.

من أعمال ورشة العمل بين شركتي الواحة للنفط و«توتال» الفرنسية في تونس الخميس. (مؤسسة النفط)
من أعمال ورشة العمل بين شركتي الواحة للنفط و«توتال» الفرنسية في تونس الخميس. (مؤسسة النفط)
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