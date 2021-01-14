مؤسسة النفط و«إيني» تنظمان ورشة عمل حول «سلامة العمليات التشغيلية» في رأس لانوف

ورشة العمل حول «سلامة العمليات التشغيلية خلال عمليات الإنتاج» النفطي في راس لانوف. (المؤسسة الوطنية للنفط)

احتضنت مدينة رأس لانوف يومي 12 و13 يناير الجاري فعاليات ورشة العمل حول «سلامة العمليات التشغيلية خلال عمليات الإنتاج» النفطي التي نظمتها إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة إيني شمال أفريقيا - فرع ليبيا، وباستضافتها شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، بحسب المؤسسة.

وافتتح فعاليات الورشة رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان بسيبسو، بحضور مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط الدكتور سالم الجواشي، ومدير إدارة عمليات السلامة والبيئة عن شركة إيني شمال أفريقيا فرع ليبيا وليد زقلام، وعدد من المختصين من إدارات الصحة والبيئة والسلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الشركات النفطية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن برنامج الورشة ناقش الوسائل والطرق المتبعة لضمان التشغيل الآمن لمحطات إنتاج النفط والغاز، وتطرق إلى بعض الأمثلة لمسببات الحوادث العالمية في قطاع النفط، ومواضيع أخرى تتعلق بسلامة العمليات التشغيلية الأمر الذي يعد ضروريا للمحافظة على سلامة العاملين أولا وحماية البيئة والمحيط ثانياً، وهو ما سيساهم في تحقيق معدلات الإنتاج.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فعاليات الورشة جرى خلالها «التأكيد على ضرورة تحديث نظم إدارة السلامة باستمرار في كافة الشركات، وأن تعطى لها الأولوية القصوى وبشكل مستمر».

وأوضحت أن «ذلك يأتي انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بأهمية برامج الصحة والسلامة والبيئة، وإيمانا منها بترسيخ مفهوم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية والعمل على تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد النفطية، وضمان حماية البيئة وسلامة المحيط».

ورشة العمل حول «سلامة العمليات التشغيلية خلال عمليات الإنتاج» النفطي في راس لانوف. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ورشة العمل حول «سلامة العمليات التشغيلية خلال عمليات الإنتاج» النفطي في راس لانوف. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ورشة العمل حول «سلامة العمليات التشغيلية خلال عمليات الإنتاج» النفطي في راس لانوف. (المؤسسة الوطنية للنفط)