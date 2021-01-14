«طيران الوفاق» تطالب الشركات بوقف العمل بأسعار التذاكر الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 09:18 مساء
شعار مصلحة الطيران المدني. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة الوفاق شركات الطيران بوقف العمل بأية أسعار جديدة على الرحلات الداخلية والخارجية، والعمل بالأسعار المعتمدة سابقا، داعية الشركات إلى «تقديم اقتراح أسعارها الجديدة لدراستها واعتماد المناسب منها».

جاء ذلك في رسالة وجهها المهندس مصطفى عبدالحميد بن عمار إلى مديري الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الجوية الأفريقية، وطيران البراق، وليبيا للطيران، والأجنحة الليبية، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها. 

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت شركات الطيران رفع أسعار التذاكر بعد توحيد سعر صرف الدولار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من الثالث من يناير، وأصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل الدولار 4.48 دينار.

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ويوم الثلاثاء، قالت شركة الخطوط الأفريقية في بيان إن زيادة الشركة في أسعار التذاكر كان إجراء احترازيا بعد تعديل سعر صرف الدولار. وأوضحت أنها راعت في ذلك ارتفاع سعر وقود الطائرات في شركة البريقة، وأن الزيادة في أسعار التذاكر تراوحت بين 15و17% بنسبة أقل من الخطوط الليبية.

لكن رئيس مصلحة الطيران المدني قال في الرسالة إن «رفع الشركات أسعار التذاكر مخالفة للأوامر الصادرة بعدم رفع قيم أجور وأسعار النقل الجوي إلا بالرجوع إلى مصلحة الطيران المدنی، لدراستها ومن ثم اعتمادها قبل وضعها موضع التنفيذ».

ولفت إلى أن «زيادة أسعار تذاكر السفر دون الرجوع لمصلحة الطيران المدني يعتبر مخالفا للمادة (118) من قانون الطيران المدني رقم (6) لسنة 2005م (الالتزام بالأوامر) ومخالفا للائحة التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني بشأن اعتماد ومراقبة أسعار تذاكر السفر».

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