السفير البريطاني يدعو اللجنة الاستشارية لدعم «أولويات» الشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 04:59 مساء
اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بقصر الأمم المتحدة في جنيف، 13 يناير 2021، (البعثة الأممية)

قال السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، الأربعاء، إن المشاركين في اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي يملكون «فرصة قيمة لدعم أولويات الشعب الليبي، والتوصل إلى مقترح للدفع بليبيا إلى الأمام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام في ليبيا».

جاء ذلك تعليقًا على انطلاق اجتماعات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، صباح اليوم، في قصر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، التي تستمر حتى السبت المقبل، لمناقشة المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية.

- البعثة الأممية: اجتماع اللجنة الاستشارية مستمر حتى السبت.. وموعد الانتخابات لا يمكن التخلي عنه

وكتب هوبتون في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «حظًّا موفقًا لأعضاء اللجنة الاستشارية للحوار السياسي الليبي، مع بداية اجتماعاتهم التشاورية اليوم في جنيف، برعاية البعثة الأممية».

وهذه المرة الأولى التي تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعات مباشرة، منذ إعلان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تأسيسها في الثالث من يناير الجاري. وسبق المشاورات الحالية اجتماعان للجنة في الرابع والسادس من يناير.

وفي بيان تأسيسها، أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة الاستشارية تأسست «بولاية محددة زمنيًّا بشكل صارم»، لافتة إلى أن مهمتها الرئيسية تتمثل في «مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى».

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