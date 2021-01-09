تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في درنة

مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل مركز الشفاء للعزل الصحي درنة، السبت، حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة فيه إلى 9 حالات.

وحسب النشرة اليومية للمركز المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، فإن المركز لم يستقبل سوى حالة إصابة واحدة، دون أن يسجل حالات شفاء أو وفيات.

- تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا» في درنة

وأحصى مركز الرصد والاستجابة الأولى درنة، حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، الخميس. جاء ذلك بعد سحب أربع مسحات أنفية من حالتين بمركز الشفاء، وحالة من قسم الأطفال وحالة من قسم الباطني، حيث أظهرت نتائج التحاليل المعملية إصابة حالتين وسلبية الأخريين.