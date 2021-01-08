تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 04:25 مساء
عامل صحي للكشف عن فيروس «كورونا». (مركز الرصد والاستجابة الأولى درنة)

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولى درنة، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الخميس.

وقال المركز، في بيان الخميس، إنه تم أخذ أربع مسحات أنفية من حالتين بمركز الشفاء، وحالة من قسم الأطفال وحالة من قسم الباطني، أظهرت نتائج التحاليل المعملية إصابة حالتين وسلبية الأخريين.

وبحسب البيان، تم نقل حالتين لمركز الشفاء من قبل قسم الحركة التابع لإدارة الخدمات الصحية درنة.

كما تم تسجيل حالة واحدة اشتباه من ضمن المترددين على مركز الصدرية، وإحالتها لمركز الرصد وخمس حالات أكسجين وأربع حالات حقن وريدية، من ضمن الحالات المتابع المركز لهم في العلاج.

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