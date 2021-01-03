السوق الموازية: ارتفاع الدولار في أول أيام تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 01:47 مساء

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، رغم بدء تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية بسعر 4.45 دينار للدولار في المتوسط.

فقد جرى التعامل في السوق على  5.14 دينار للدولار الأميركي، مقابل 5.13 دينار آخر سعر سجله أمس السبت، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وسجل الاسترليني 6.65 دينار، مقابل 6.55 دينار أمس. فيما استقر اليورو عند 6.05 دينار، كذلك استقرت الليرة التركية عند 0.86 دينار، والدينار التونسي عند 1.86 دينار ليبي.

- «المركزي» ينشر أسعار الصرف الموحدة للعملة الليبية

- «الرئاسي» يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.. بشرط

- المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم

وبدأ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد تطبيق توحيد سعر صرف العملة الليبية، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، ليصل الدولار إلى 4.45 دينار في المتوسط.

وأكد المصرف أن السعر الجديد سيطبق على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يتم بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من قبل المصارف للمواطن بداية من سن 18 عاما؛ فيما يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد 20 ألف دولار.

وفي وقت سابق اليوم أوقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

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