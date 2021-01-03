المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 11:41 صباحا
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

يبدأ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد تطبيق توحيد سعر صرف العملة الليبية، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي أن الدولار الأميركي يعادل 4.48 دينار.

وأكد المصرف أن السعر الجديد سيطبق على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يتم بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من قبل المصارف للمواطن بداية من سن 18 عاما؛ فيما يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد 20 ألف دولار.

ووضع المصرف أربعة ضوابط لبيع النقد الأجنبي لغرض الدراسة والعلاج بالخارج، ففي حالة الدراسة يكون الحد الأقصى للمبلغ المحول 10 آلاف دولار أميركي، كما يشترط تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية ومعتمدة من السفارة الليبية، على أن يتم التحويل إلى حساب المؤسسة مباشرة.

وفيما يخص العلاج بالخارج، فإن الحد الأقصى للتحويل 20 ألف دولار، مع شرط تقديم فاتورة بتكاليف العلاج خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور المستندات العلاجية، على أن يتم التحويل من حساب المريض نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، إلى حساب المستشفى أو المركز العلاجي مباشرة.

وفي 16 ديسمبر الماضي أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل الدولار 4.48 دينار، ابتداء من الثالث من يناير 2021.

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