«الرئاسي» يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.. بشرط

شعار حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وأصدر المجلس قراره اليوم ليقضي بوقف العمل بقراره رقم 1300 لسنة 2018، بشأن فرض رسم علي مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة.

المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم

لكن المجلس اشترط لتنفيذ القرار اليوم تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020. ويبدأ اليوم المصرف في تطبيق سعر صرف العملة الليبية ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي أن الدولار الأميركي يعادل 4.48 دينار.