«الرئاسي» يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.. بشرط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 11:42 صباحا
شعار حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وأصدر المجلس قراره اليوم ليقضي بوقف العمل بقراره رقم 1300 لسنة 2018، بشأن فرض رسم علي مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة.

المصرف المركزي يطبق السعر الموحد للعملة الليبية اليوم

لكن المجلس اشترط لتنفيذ القرار اليوم تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020. ويبدأ اليوم المصرف في تطبيق سعر صرف العملة الليبية ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي أن الدولار الأميركي يعادل 4.48 دينار.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكوري سون يتحدث عن هدفه الـ100 مع توتنهام
رياضة عالمية
الهند ترخص للقاح «أسترازينيكا- أكسفورد» وتنتج آخر محليا
دولى
11 نائبا جمهوريا بمجلس الشيوخ يعلنون رفضهم المصادقة على فوز بايدن
دولى
إصابة عمرو موسى بـ«كوفيد-19» ونقله للمستشفى
عربى
برنامج هذا المساء | صعوبات إجراء الانتخابات
فيديو
القاضي يفسر حيثيات إسقاط عضوية السباعي واعتماد الاتحادات الـ6 الجديدة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تخطئ الأجسام المضادة وتهاجم أعضاء الجسم بدلا من الفيروس؟