«المركزي» ينشر أسعار الصرف الموحدة للعملة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 01:39 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

نشر مصرف ليبيا المركزي الأسعار الجديدة لصرف الدينار أمام العملات الأجنبية اليوم الأحد، في أول أيام تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية، إذ سجل متوسط سعر صرف الدولار 4.45 دينار، وهو السعر الذي أقره المصرف في اجتماعه الموحد في 16 ديسمبر الماضي. 

يشار إلى أن اليورو كان سجل في آخر متوسط سعر له الخميس الماضي 1.64 دينار، والجنيه الاسترليني 1.82 دينار.

في حين عدل المصرف المركزي الأسعار اليوم لتلك العملات ليصبح متوسط سعر صرف اليورو 5.44 دينار، والجنيه الاسترليني 6.09 دينار، والفرنك السويسري 4.02 دينار، والين الياباني (100 ين) 4.32 دينار، واليوان الصيني 0.68 دينار، والليرة التركية 0.95 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدينار التونسي 1.65 دينار ليبي، والدينار الجزائري 0.33 دينار ليبي لكل 10 دينارات جزائرية، والدرهم المغربي 0.49 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار ليبي، والريال السعودي 1.18 دينار.

أسعار الصرف التي نشرها المصرف المركزي على موقعه اليوم الأحد، 3 يناير 2021.
أسعار الصرف التي نشرها المصرف المركزي على موقعه اليوم الأحد، 3 يناير 2021.
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