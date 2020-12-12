ورشة عمل صحية للإنذار المبكر بالمنطقة الجنوبية

المشاركون في ورشة عمل تدريبية للراصدين على استخدام تطبيق التبليغ المستحدث لنظام الإنذار المبكر. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، ختام أعمال ورشة عمل تدريبية للراصدين على استخدام تطبيق التبليغ المستحدث لنظام الانذار المبكر والاستجابة بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح المركز، في بيان، أن ورشة العمل التي جرى تنظيمها بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا استهدفت 15 راصدا من البلديات والمستشفيات في تراغن، وسبها، وغات، والشاطي، وبراك، وادري، والغريفة، والقطرون، وأوباري.

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يشار إلى أن المنظومة المستحدثة هى منظومة إلكترونية يستخدمها الراصدون لإرسال البلاغات الفورية والتقارير التجميعية عن حالات الأمراض المعدية القادرة على إحداث أوبئة ومن ضمنها مرض «كورونا» المستجد.