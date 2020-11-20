بمشاركة «الصحة العالمية».. ورشة عمل لمناقشة تصنيف الوضع الوبائي في ليبيا

من أعمال ورشة عمل لمناقشة تصنيف الوضع الوبائي بمشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عقد ورشة عمل الخميس لمناقشة تصنيف الوضع الوبائي حسب التحديث الجديد لمنظمة الصحية وآلية العمل لتطبيقه بما يعطي صورة عن مستويات ومراحل الانتشار لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الورشة ناقشت صعوبات انسياب البيانات ، واستمرار التعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية في الرفع من قدرات فرق الرصد والاستجابة ، ودعم الفرق بمناطق الجنوب لحل الصعوبات التي تواجههم.

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شارك في ورشة العمل أعضاء من إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز، وأعضاء من مكتب التعاون الفني ومكتب المعلومات والإحصاء وتحليل البيانات، وممثل عن منظمة الصحة العالمية بمكتب ليبيا، إضافة لمداخلات عدد من خبراء المنظمة عبر الشبكة المغلقة.

وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 802 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى 794 حالة شفاء من الفيروس، وست حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

من أعمال ورشة عمل لمناقشة تصنيف الوضع الوبائي بمشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

من أعمال ورشة عمل لمناقشة تصنيف الوضع الوبائي بمشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)