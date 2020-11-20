«مكافحة الأمراض»: 802 إصابة جديدة و794 حالة شفاء من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 01:50 مساء
قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي, (صحة الوفاق)

أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 802 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى 794 حالة شفاء من الفيروس، وست حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال المركز في بيانه رقم «255» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الخميس، 5389 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 4587 عينة، وإيجابية 802 عينة، إضافة إلى 794 حالة شفاء من الفيروس، وست حالات وفاة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 2350 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و803 عينات من مختبر مركز بنغازي الطبي، و1100 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية،  287 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و135عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، وعينة من مختبر فرع المركز زوارة.

إضافة إلى 189 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و78 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان، و53 عينة من المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد، و48 عينة من مختبر فرع المركز الوطني ترهونة، و139 عينة من مختبر بلدية سوق الجمعة، وست عينات من مختبر فرع المركز أجدابيا، و138 عينة من مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة، وعينة من مختبر فرع المركز الوطني غدامس، و61 من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 76 ألفا و808 حالات بينها 28 ألفا و153 حالة نشطة، و47 ألفا و587 حالة شفاء، فيما توفي 1068 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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