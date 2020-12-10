«داخلية الوفاق»: نستغرب تعالي بعض المسؤولين الرافضين شروط السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 03:13 مساء
شعار وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أبدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق «استغرابها من تعالي وتكبر بعض المسؤولين الرافضين الامتثال والخضوع لأوامر الجهات التابعين لها، بضرورة استيفاء الشروط القانونية والإدارية للسفر».

جاء ذلك في بيان بشأن تنفيذ الإجراءات التنظيمة لسفر المسؤولين، المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسوك، اليوم الخميس.

يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تقدم ببلاغ اليوم إلى النائب العام طالبه فيه باتخاذ إجراء إزاء واقعة منعه من السفر خارج ليبيا، بأمر من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، في حين أكد مصدر في وزارة الداخلية، لـ«بوابة الوسط»، صحة الواقعة، قائلا إن الصديق الكبير «حاول ابتزاز الحكومة ووزير داخليتها، بتجميد كافة أرصدة الوزارة».

وأشار البيان إلى «التزام الداخلية بإعمالها» تلك الشروط والإجراءات «الصادرة من الجهات المختصة على المستويين التشريع والتنفيذي» بشأن الرقابة على حركة السفر للمسؤولين الذين يتقلدون مهام رسمية بالدولة، لافتة إلى رصدها «فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر بالخارج».

وأضافت أنها «لا تميز ولا تستثني أحدا من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، وإنها على كامل الاستعداد لمباشرة جميع الإجراءات بكل حزم على الكافة، وليس لشخص أو مسؤول أن ينصب نفسه في مقام أعلى من القانون».

واختتمت: «نطمئن الشعب الليبي الذي ضاق ذرعا من التمييز والمحسوبية، فإن الوزارة سائرة وبخطى ثابتة لإعمال القانون على الجميع دون مفاضلة أو تمييز، وأنها ملتزمة بهذه المبادئ والمعايير، فمتى اختلت تظهر نماذج فاسدة، تعتقد أنها فوق سيادة الدولة، وآن لتلك النماذج أن تخضع للحق طوعا أو كرها، ترسيخا لمبادئ الدولة المدنية، التي يحكمها القانون، ولا يتعالى عليها فرد أو مجموعة أو مسؤول».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرة الإيطالية تفقد أحد أساطيرها.. وفاة باولو روسي هداف مونديال 1982
رياضة عالمية
بلدية يفرن تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في يوم واحد
ليبيا
أكثر من 3 آلاف وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة
دولى
ديمقراطيو الشيوخ الأميركي يفشلون في منع بيع «إف-35» للإمارات
دولى
«فرانس برس»: قرصنة وثائق متعلقة بلقاح «فايزر-بايونتيك» خلال هجوم إلكتروني في ...
دولى
«الإنتربول»: اعتقال 20 ألف شخص حول العالم في حملة تستهدف الاحتيال الإلكتروني
اقتصاد
لقاح «سبوتنيك» أداة أخرى لبسط النفوذ الروسي في الخارج
دولى
«المالية»: 834 مليون دينار إيرادات الضرائب.. و177 مليونا من الجمارك خلال 11 شهرا
ليبيا
الكبير يطلع السفير الألماني على جهود توحيد سعر صرف الدينار
ليبيا
الصين تنجح في تشغيل «شمس صناعية»
اقتصاد
غوتيريس: صاروخ مضاد للدبابات في ليبيا له خصائص سلاح إيراني الصنع
ليبيا
المسماري: نحن في حالة حرب مع ​تركيا​ ولم يعلن أحد وقف المعركة بل أعلنا وقف إطلاق...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يحللون عينات فضائية عمرها 4.6 مليار سنة