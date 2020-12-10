فريق العمل المعني بحقوق الإنسان يدعو إلى محاربة خطاب الكراهية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 10:10 صباحا
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز. (أرشيفية، البعثة الأممية)

دعت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا إلى محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق االإنسان، كجزء من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان رئاسة الفريق، التي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لإحياء اليوم الدولي لحقوق الإنسان، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية، الخميس.

وتابع البيان: «وفيما تستمر المحادثات السياسية، من الضروري ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة أرجاء ليبيا، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، بمن في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين».

الترحيب بمخرجات ملتقى الحوار السياسي
ورحب بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشددة على أن هذا الأمر يجب أن يكون «في صميم عملية السلام في ليبيا»، مؤكدا أن أي تحسن «ملموس» في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي «يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية».

اقرأ أيضا: البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاستكمال التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

واتفق المشاركون في الملتقى، الذي انعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر في تونس، على خارطة طريق «تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، وتدعو إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية».

وحذرت رئاسة الفريق من أن أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان «سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف»، مضيفة أن «الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يسجل إنجازًا تاريخيًّا في تعادل ليفربول مع ميتيلاند بدوري الأبطال
رياضة عالمية
أتالانتا يهزم أياكس أمستردام ويبلغ ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
«فرانس برس»: قرصنة وثائق متعلقة بلقاح «فايزر-بايونتيك» خلال هجوم إلكتروني في ...
دولى
حصيلة النزاع في سورية ترتفع إلى 387 ألف قتيل مسجلة أدنى زيادة سنوية
عربى
ماذا قال رونالدو عن علاقته بميسي بعد فوز يوفنتوس على برشلونة في دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
«المالية»: 834 مليون دينار إيرادات الضرائب.. و177 مليونا من الجمارك خلال 11 شهرا
ليبيا
الصين تنجح في تشغيل «شمس صناعية»
اقتصاد
المسماري: السفينة التركية دخلت منطقة محظورة.. والبيان التركي يحمل غطرسة «غير ...
ليبيا
سلطنة المسماري: غياب الرئاسة إشكالية قانونية واجهت جلسة النواب الرسمية في غدامس
ليبيا
خاص لـ«بوابة الوسط».. اجتماع غدامس: جلسة لـ«النواب» في صبراتة 21 ديسمبر لانتخاب ...
ليبيا
كيف فوّت الغرب فرصة تاريخية لدعم تطلعات شعوب دول «الربيع العربي»؟ (تقرير)
دولى
السراج ينعى الحاج غيث سيف النصر: كان مناضلا صادقا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: العالم لا يزال متجها نحو احترار مناخي من 3 درجات رغم الجائحة