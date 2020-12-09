البعثة الأممية تدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاستكمال التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن دعوة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اجتماع عبر الاتصال المرئي يوم غدٍ الخميس «لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية».

وأوضحت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن النقاش خلال الجولة التي ستجري غدا الخميس سيكون «انطلاقا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، أملاً بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها».

- بيان من البعثة الأممية بعد التصويت على مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة

وشهدت الجولة الأخيرة لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي التي اختتمت مساء الأحد الماضي، التصويت على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة من بين ثماني آليات جرى طرحها على أعضاء الملتقى.

وأسفرت عملية التصويت التي أجرتها البعثة عن حصول المقترح الثاني على 39 صوتا وحصول المقترح الثالث على 24 صوتا من إجمالي 71 صوتا.

ويتوقع أن تشهد جولة الخميس تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل التوافق على أحد المقترحين الثاني والثالث لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.