البعثة الأممية ترحب بإطلاق الطبيب الصديق بن دلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 12:32 مساء
رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء الصديق بن دلة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق الطبيب الصديق بن دلة، أمس الأحد، بعد أربعة أيام من خطفه.

ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في هذه الحادثة، فضلا عن كل حوادث الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والاختطاف المماثلة تقوم بها «مجموعات مسلحة» في جميع أنحاء ليبيا، التي تؤدي إلى تقويض سيادة القانون، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأمس، ضبطت الأجهزة الأمنية المتورطين في خطف بن دلة، بعد ساعات من تركهم بن دلة صباح اليوم على طريق عام في العاصمة.

وقال بن دلة، في اتصال مع «بوابة الوسط»، إنه بصحة جيدة، ولم يكن يتوقع إطلاقه خلال تلك الفترة.

من جانبه، وعد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بتقديم المتهمين إلى القضاء، متعهدا «بتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطباء والكوادر الطبية المساعدة» الذين يقومون «بمجهودات جبارة» في مواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

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