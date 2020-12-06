باشاغا: سنقدم المتهمين بخطف الدكتور الصديق بن دلة إلى القضاء

وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت).

وعد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، بتقديم المتهمين بخطف الدكتور الصديق بن دلة إلى القضاء، مؤكدا أن الجرائم الجنائية «لم تعد تقيد ضد مجهول».

وقال باشاغا: «أحمد الله على سلامة الدكتور الصديق بن دلة، ونتعهد بتوفير الحماية اللازمة لجميع الأطباء والكوادر الطبية المساعدة الذين يقومون بمجهودات جبارة في مواجهة جائحة كورونا»، وفق ما نشره عبر موقع «تويتر».

باشاغا: لم تعد الجرائم الجنائية تقيد ضد مجهول

وأضاف: «سنقدم المتهمين بخطف الدكتور بن دلة إلى القضاء؛ لنيل العقوبات اللازمة وفق ما يقره القانون». وتابع: «لم تعد الجرائم الجنائية تقيد ضد مجهول، فقد أصبحت أجهزتنا الأمنية أكثر قدرة وكفاءة للكشف عن مرتكبي الجرائم، وتتبعهم بمهنية رجالات الأمن الأكفاء، واستخدام وسائل تقنية متطورة». وختم: «الشكر والتقدير لرجال الداخلية، والأمل معقود عليهم، وبدعم شعبنا».

- «بوابة الوسط»: ضبط اثنين من المتورطين في خطف الصديق بن دلة

- «داخلية الوفاق» تؤكد القبض على المتهمين بخطف الدكتور الصديق بن دلة

ونشرت «بوابة الوسط»، في وقت سابق اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من الدكتور بن دلة، ضبط أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اثنين من المتورطين في عملية الخطف، وهو ما أكدته لاحقا الوزارة، بإعلان تمكن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، من القبض على المتهمين بخطف رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء بطرابلس، الدكتور الصديق بن دلة، ومداهمة أوكارهم الإجرامية وضمان سلامة الطبيب.