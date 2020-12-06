ضبط اثنين من المتورطين في خطف الصديق بن دلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 02:47 مساء
رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الخضراء، الصديق بن دلة. (أرشيفية: الإنترنت)

ضبطت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اثنين من المتورطين في خطف جراح العظام الدكتور الصديق بن دلة، حسبما تحدث أصدقاء للدكتور اتصلت بهم «بوابة الوسط».

ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن متهمين آخرين في حادث الخطف، بينما قالت المصادر إن الخاطفين تركوا بن دلة صباح اليوم على الطريق العام، ولاذوا بالفرار.

وقال بن دلة الذي اتصلت به «بوابة الوسط» هاتفيا عقب إطلاقه، إنه بصحة جيدة، ولم يكن يتوقع إطلاقه خلال تلك الفترة. وقد اختطف مسلحون جراح العظام في العاصمة طرابلس، الثلاثاء الماضي، أثناء عودته إلى منزله.

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