وليامز: ملتقى تونس نجح في تذليل 70% من صعوبات الحل في ليبيا

المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن «ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس نجح في تذليل 70% من صعوبات الحل» وأضاف «اتفقنا على خارطة طريق تنتهي بعقد انتخابات في 24 ديسمبر 2021، وهذا إنجاز كبير وعلامة فارقة».

وعبرت وليامز، في تصريحات إلى قناة «العربية الحدث» عن «تفاؤلها بالوصول إلى آلية لاختيار السلطة التنفيذية في نهاية المطاف»، مشيرة إلى أن «جولة المفاوضات الجديدة ستعقد عندما نصل لتوافقات بشأن آلية الانتخابات».

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وعقدت الأربعاء الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث واصل المشاركون المناقشات وقدموا اقتراحات حول طرق اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

وقالت رئيسة البعثة الأممية إن «أطراف تعرقل مسار المفاوضات لأنها تستفيد من الوضع الراهن» - دون تسمية هذه الأطراف -، داعية إلى «محاسبة كل من يعرقل مسارات الحل السياسي».

وبشأن تدفقات السلاح «ليبيا غارقة في الأسلحة وليست بحاجة للمزيد»،مشيرة إلى أنه «لا يمكن الاستمرار في رؤية شحنات الأسلحة تصل إلى ليبيا».