سرقة أسلاك كهرباء بطول 2250 مترا على خط القرارات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 08:37 صباحا
جانب من أعمال إصلاح الشبكة الكهربائية بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك نحاس «11 ك.ف» على خط القرارات من 30 قرقوس، بطول 2250 مترا.

وتسبب الحادث في فصل التغذية عن نحو 15 محولا في دائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وتشتكي الشركة العامة للكهرباء من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، ما أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

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