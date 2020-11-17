سرقة 3500 متر أسلاك كهرباء بإدارة توزيع المرقب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 09:35 مساء
أعمال الصيانة على خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن سرقة 3500 متر أسلاك كهرباء من على خطين بإدارة توزيع المرقب التابعة لدائرة توزيع الساحل غرب البلاد.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «سرقة أسلاك نحاس 11 ك.ف على خط الكسارات مسافة 2100 متر، مما تسبب في فصل التيار الكهربائي عن عشر محولات بدائرة توزيع الساحل إدارة توزيع المرقب».

وأضافت الشركة أنه جرى «كذلك سرقة 1400 متر سلك نحاس ضغط منخفض على محول اعمارة على خط الخزاني، تغذي في بئر زراعي بنفس الدائرة».

وتشتكي الشركة العامة للكهرباء من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، ما أدى إلى انقطاعات متكررة للتيار في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

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