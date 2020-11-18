صالح يبحث مع سفير ألمانيا دور مجلس النواب في «خارطة الطريق الانتخابية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 03:00 مساء
المستشار عقيلة صالح وسفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا, (مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس ودور مجلس النواب في خارطة الطريق الانتخابية.

وبحسب بيان لمجلس النواب اليوم، فإن صالح ناقش خلال اتصال هاتفي مع أوفيتشا، أهمية دور التمثيل الإقليمي المناسب في الانتخابات المحتملة العام المقبل.

كما شهدت المكالمة الهاتفية التي تلقاها صالح من السفير الألماني، بحث مستجدات الأوضاع السياسية، الإقليمية والمحلية.

السفير الألماني يبحث مع رئيس مجلس النواب نتائج الحوار السياسي الليبي

ومساء الجمعة الماضي، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن «المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يجب أن يكون في 24 ديسمبر 2021».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي إن «24 ديسمبر هو يوم الاستقلال الليبي. هذا يوم رمزي، يوم مهم جدًّا لليبيين، لكنه سيكون أيضًا يومًا حاسمًا في تاريخ ليبيا، لأنه سيكون وقتًا ومناسبة يمكنهم فيه انتخاب قادتهم بشكل ديمقراطي وتجديد شرعية المؤسسات».

واختتمت الاجتماعات المباشرة من الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء الأحد الماضي، وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات أن المشاركين سيستكملون مناقشاتهم خلال الأسبوع المقبل عبر الإنترنت.

وأكدت وليامز أن الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي انتهت إلى توافق المشاركين على ثلاثة ملفات مهمة، تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، وتحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

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