السفير الألماني يبحث مع رئيس مجلس النواب نتائج الحوار السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 08:43 مساء
رئيس مجلس النواب والسفير الألماني لدى ليبيا. (حساب أوليفر أوفتشا على تويتر)

أجرى سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، جرى خلالها بحث نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في العاصمة التونسية خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووصف أوفتشا عبر حسابه على «تويتر» الاتصال الهاتفي مع رئيس مجلس النواب بـ«الودي» وقال إنه ناقش معه «دور مجلس النواب في خارطة الطريق الانتخابية بالإضافة إلى أهمية التمثيل الإقليمي المناسب في الانتخابات القادمة للهيكل التنفيذي الموقت» في إشارة إلى السلطة التنفيذية المرتقب خروجها من الحوار السياسي الليبي.

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واختتمت الاجتماعات المباشرة من الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء الأحد الماضي، وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات أن المشاركين سيستكملون مناقشاتهم خلال الأسبوع المقبل عبر الإنترنت.

وأكدت وليامز أن الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي انتهت إلى توافق المشاركين على ثلاثة ملفات مهمة، تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، وتحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

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