شركة الكهرباء: إتمام أعمال صيانة تسهم في استقرار الشبكة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 03:08 مساء
جانب من أعمال تركيب كابل في دائرة توزيع الكهرباء رقم 2 بطرابلس، 17 نوفمبر 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إتمام أعمال صيانة تسهم في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية بطرابلس.

وتتمثل تلك الأعمال في توصيل وشحن كابل جهد «220 ك.ف» في الدائرة رقم 2 التي ستستهم في نقل أحمال الكهرباء باتجاه العاصمة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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ويأتي ذلك ضمن أعمال الصيانة الحثيثة التي ينفذها فنيو الشركة أخيرا، إذ قاموا بشحن محول كهرباء بمحطة مطار طرابلس العالمي، يوم 10 نوفمبر الجاري، بعد إتمام ربط كوابل، وكوابل الإشارة، وتركيب 170 بطارية واستبدال الشاحن وإجراء جميع الاختبارات.

جانب من أعمال تركيب كابل في دائرة توزيع الكهرباء رقم 2 بطرابلس
جانب من أعمال تركيب كابل في دائرة توزيع الكهرباء رقم 2 بطرابلس
جانب من أعمال تركيب كابل في دائرة توزيع الكهرباء رقم 2 بطرابلس
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