حملة مشتركة من «الكهرباء» ووزارة الدفاع لإزالة التوصيلات غير الشرعية بسوق الجمعة

إزالة التوصيلات غير الشرعية بسوق الجمعة, 17 نوفمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

شنت الشركة العامة للكهرباء، ضمن الحملة الوطنية التي تنفذها وتشرف عليها، وبدعم من القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، حملة لإزالة عديد التوصيلات غير الشرعية بمنطقة سوق الجمعة.

وبحسب بيان للشركة، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الفرق المكلفة، رفقة القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع، إلى منطقة سوق الجمعة، وتمت إزالة عديد التوصيلات غير الشرعية.

فيما دعت القوة أصحاب المحال التجارية لتسوية أوضاعهم، بالذهاب إلى مقر دائرة خدمات المستهلكين الواقعة تلك المحلات في نطاق حدودها الإدارية .

حملة مشتركة من «الكهرباء» و«دفاع الوفاق» تزيل توصيلات غير شرعية بطرابلس

والثلاثاء الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إزالة عديد التوصيلات غير الشرعية في مناطق أبوستة والحشان وعرادة بالعاصمة طرابلس، وحثت أصحاب المحال التجارية بهذه المناطق على سداد ما عليهم من التزامات وتركيب عدادات كهرباء.

إزالة التوصيلات غير الشرعية بسوق الجمعة, 17 نوفمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

إزالة التوصيلات غير الشرعية بسوق الجمعة, 17 نوفمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

إزالة التوصيلات غير الشرعية بسوق الجمعة, 17 نوفمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)