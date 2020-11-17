وصول شحنة من أدوية علاج «السكري» إلى زليتن

أدوية لعلاج مرض السكري، (أرشيفية: بلدية زليتن)

استقبل مركز زليتن للسكري والغدد الصماء، اليوم الثلاثاء، شحنة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السكري.

وورد جهاز الإمداد في طرابلس الشحنة عبر فرعه في زليتن، وهي عبارة عن حقن «الأنسولين»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز، عبدالله عطية العيان، إن الكميات الواردة تلبي بعض الاحتياجات الخاصة بالمرضى المسجلين بالمركز، مشيرًا إلى أن الأصناف الواردة هي «أكترابيد آر، وإنسولين بي إتش، وميكستارد 30/70، وليفيمر بين، ونفومكس بين».

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وأضاف أن المركز في تواصل دائم مع الجهات المختصة لتوفير الأدوية الأخرى الخاصة بعلاج «السكري»، مشددًا على أن كل الكميات التي تصرف للمرضى تصرف وفق آلية منظمة كل ببطاقة صرف الدواء الصادرة من المركز.