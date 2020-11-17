وصول شحنة من أدوية علاج «السكري» إلى زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 02:35 مساء
أدوية لعلاج مرض السكري، (أرشيفية: بلدية زليتن)

استقبل مركز زليتن للسكري والغدد الصماء، اليوم الثلاثاء، شحنة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السكري.

وورد جهاز الإمداد في طرابلس الشحنة عبر فرعه في زليتن، وهي عبارة عن حقن «الأنسولين»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز، عبدالله عطية العيان، إن الكميات الواردة تلبي بعض الاحتياجات الخاصة بالمرضى المسجلين بالمركز، مشيرًا إلى أن الأصناف الواردة هي «أكترابيد آر، وإنسولين بي إتش، وميكستارد 30/70، وليفيمر بين، ونفومكس بين».

اقرأ أيضًا: «بلدي مصراتة» يكشف نقص أدوية مرضى الفشل الكلوي

وأضاف أن المركز في تواصل دائم مع الجهات المختصة لتوفير الأدوية الأخرى الخاصة بعلاج «السكري»، مشددًا على أن كل الكميات التي تصرف للمرضى تصرف وفق آلية منظمة كل ببطاقة صرف الدواء الصادرة من المركز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتعهد بـ3 ملايين وظيفة بـ«رواتب محترمة» ويوجه رسالة للأثرياء
دولى
كيف علقت الصحافة الفرنسية على ملتقى تونس؟
ليبيا
انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بني وليد
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واجه أمراض الشتاء بهذه الأسلحة الغذائية