«بلدي مصراتة» يكشف عن نقص أدوية مرضى الفشل الكلوي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 12:47 مساء
اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس البلدي مصراتة، 12 نوفمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

كشف المجلس البلدي مصراتة عن وجود نقص في الأدوية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، ومشغلات أجهزة الغسيل الكلوي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة بالمجلس، أمس الخميس، مع ممثلين عن مركز علاج وغسيل الكلى، واتحاد مرضى ليبيا، وجمعية أبناء ليبيا لرعاية مرضى الكلى، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع أهم الاحتياجات المطلوبة لمرضى مرضى الغسيل الكلى وزراعة الكلى، حيث أشاروا إلى غلاء أسعار الأدوية الخاصة بهم في الأسواق.

كما تطرق المجتمعون إلى لجوء الأطقم الطبية المتخصصة إلى القطاع الخاص؛ لانعدام المحفزات بالقطاع العام، وقلة الإمكانات المادية، و«سوء الوضع المالي».

يذكر أن مدن أخرى تعاني من المشكلة نفسها، إذ سبق أن طالب رئيس قسم غسيل الكلى في مستشفى «ابن سينا» بسرت، الصديق حسين، وزارة الصحة في الحكومة الموقتة ، بتوفير أدوية لمرضى الفشل الكلوي وهي «أبركس، وهابرين، وكلسيوم، ومينارا»، موضحا أنها باهظة الثمن، إذ تكلف المريض الواحد شهريًّا أكثر من 1500 دينار.

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