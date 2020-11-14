تسجيل إصابة جديدة وحالتي شفاء من «كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 07:18 مساء
مقر مركز طبرق الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنه الاستشارية الطبية طبرق، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

جاء ذلك بعد سحب عدد من العينات للكشف عن فيروس «كورونا»، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك»، لم يحدد عدد هذه العينات.

- تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي شفاء في طبرق

يشار إلى أن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا سلم، الثلاثاء الماضي، مشغلات تحاليل لجهاز الكشف عن فيروس «كورونا» «PCR» إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع طبرق. وقال عضو مكتب المنظمة في ليبيا، الدكتور أحمد العليقي لـ«بوابة الوسط»، إن كمية المشغلات «تكفي لتشخيص 400 حالة تقريبًا».

وسبق أن وفرت منظمة الصحة العالمية جهاز «PCR» للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع طبرق، خلال شهر مايو الماضي.

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