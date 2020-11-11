تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي شفاء في طبرق

مقر مركز طبرق الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء من الفيروس.



جاء ذلك بعد إجراء تحاليل لعدد من العينات للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، لم تحدد عددها اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «73» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق



وأمس الثلاثاء، سلم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا مشغلات تحاليل لجهاز الكشف عن فيروس كورونا «PCR» إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع طبرق. وقال عضو مكتب المنظمة في ليبيا، الدكتور أحمد العليقي لـ«بوابة الوسط»، إن كمية المشغلات «تكفي لتشخيص 400 حالة تقريبًا».



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سبق أن وفرت جهاز «PCR» للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع طبرق، خلال شهر مايو الماضي.