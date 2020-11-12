المشاركون في ملتقى تونس يناقشون شروط الترشيح للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

المشاركون في ملتقى الحوار الليبي بتونس، 12 نوفمبر 2020، (البعثة الأممية)

بدأ المشاركون في ملتقى الحوار الليبي في تونس صباح اليوم الخميس، مناقشة شروط وآليات الترشيح والتسمية لمهام السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، في بيان، إن أعمال اليوم الرابع للملتقى انطلقت بعزف السلام الوطني، كما استمرت المناقشات «بوتيرة عالية وإيجابية وبروح وطنية».

وأمس الأربعاء، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، توصل المشاركين «إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا أيضًا على توضيح الخطوات المقبلة بما في ذلك الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات التي ستكون خلال فترة «لا تتجاوز 18 شهرًا».