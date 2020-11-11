الثني يدفع باتجاه تطوير ميناء بنغازي البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 04:32 مساء
عبدالله الثني يجتمع بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، 11 نوفمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء، تعليماته بالعمل على تطوير ميناء بنغازي البحري، ليكون ميناءً محوريًّا يربط بين قارتي أفريقيا وأوروبا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، الكابتن محمد علي عبدالقادر، حيث بحث الطرفان إمكانية إعداد خطة تطوير الميناء بما يكفل استيعاب أكبر عدد من السفن والناقلات، حسب بيان منشور على صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى كيفية العمل على «زيادة مستوى الدخل التجاري للميناء، بما يترتب عليه زيادة فرص العمل للعناصر الوطنية، ويحقق إيرادًا للخزانة العامة للدولة».
واطلع الثني على خطة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، التي تهدف لإنشاء مشاريع محورية تسمح بدخول السفن ذات الغاطس الكبير، ما يساعد على الرفع من مستوى الخدمة في الميناء.

حضر الاجتماع مدير إدارة الموانئ والنقل البحري في الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن حسين الشرع، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ الكابتن يزيد بوزريدة، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء رضا الفريطيس.

عبدالله الثني يجتمع بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، 11 نوفمبر 2020. (الحكومة الموقتة)
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